كورونا يصيب مسؤولين إيرانيين

أعلن كل من رئيس بلدية مشهد شمال شرقي إيران، محمد رضا كيلاي، والنائب العام في ذات المدينة محمد حسن دوروي، إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة أنباء ”فارس“ شبه الرسمية، التي أوردت الخبر، إن الحالة الصحية لكلا المسؤولين جيدة.

وتأتي إيران في المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بالفايروس، بعد الصين وإيطاليا، حيث سُجلت أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة قم، بتاريخ 19 فبراير/ شباط الماضي، ومن ثم انتشر في باقي أرجاء البلاد.

وكانت السلطات الإيرانية فرضت رقابة شديدة على مداخل ومخارج المدن الكبيرة، ضمن إطار التدابير لمكافحة الفيروس، فضلا عن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، إلى جانب تعليق كافة المباريات والأنشطة الرياضية حتى تاريخ 20 مارس/ آذار الجاري.