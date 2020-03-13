  الكويت تنفي فرض حظر تجول في البلاد بسبب كورونا – إرم نيوز‬‎

 الكويت تنفي فرض حظر تجول في البلاد بسبب كورونا

 الكويت تنفي فرض حظر تجول في البلاد بسبب كورونا

المصدر: فريق التحرير

نفت الحكومة الكويتية اليوم الجمعة، فرض حظر تجول في البلاد؛ بسبب فيروس كورونا.

وجدد الناطق الرسمي للحكومة الكویتیة طارق المزرم الیوم الجمعة، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد.

وقال المزرم في تغریدة نشرھا الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على ”تویتر“ إن قرارات الحكومة تعلن بكل شفافیة عبر وسائل الإعلام، داعيا إلى تطبیق تعلیمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائیة بما فیھا وقف التجمعات والابتعاد عنھا.

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