 الكويت تنفي فرض حظر تجول في البلاد بسبب كورونا

نفت الحكومة الكويتية اليوم الجمعة، فرض حظر تجول في البلاد؛ بسبب فيروس كورونا.

وجدد الناطق الرسمي للحكومة الكویتیة طارق المزرم الیوم الجمعة، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد.

الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: ننفي مجددا ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد، وقرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر وسائل الاعلام، وندعو الى تطبيق تعليمات وارشادات وزارة الصحة الوقائية بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها #CGCKuwait pic.twitter.com/4Bf26yfMzm — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) March 13, 2020

وقال المزرم في تغریدة نشرھا الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على ”تویتر“ إن قرارات الحكومة تعلن بكل شفافیة عبر وسائل الإعلام، داعيا إلى تطبیق تعلیمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائیة بما فیھا وقف التجمعات والابتعاد عنھا.