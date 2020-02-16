الكويت.. مرسوم أميري بتعيين براك الشيتان وزيرا للمالية

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الأحد، مرسومًا بتعيين براك علي براك الشيتان وزيرا للمالية.

وكانت مصادر مطلعة في الكويت، كشفت في وقت سابق من يوم الأحد، عن ”قرب إجراء تعديل وزاري في الحكومة، يشمل تغييراً في بعض الحقائب الوزارية ودخول أسماء جديدة إلى الحكومة“ التي تم تشكيلها في الـ 17 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي برئاسة الشيخ صباح الخالد.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن المصادر ذاتها أن التعديل ”الوزاري سيتم قبل جلسة مجلس الأمة (البرلمان) المقررة يوم الثلاثاء المقبل، وسيشمل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء“.

وأوضحت الصحيفة أن التعديل ”سيشمل الوزيرة مريم العقيل التي ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية بدلاً من وزارة المالية التي سيتولاها براك الشيتان، وسيتم فصل وزارتي النفط والكهرباء، حيث سيستمر خالد الفاضل وزيراً للنفط، فيما سيتولى محمد بوشهري وزارة الكهرباء والماء“.

وأشارت إلى ”أنه من المتوقع أن يؤدي الوزراء المعنيون القسم الدستوري الليلة تمهيداً لحضورهم اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي غداً“.

وجرى تعيين أعضاء الحكومة الحالية بناءً على مرسوم أميري بذلك، خلفاً للحكومة السابقة التي كان يترأسها الشيخ جابر المبارك والتي قدمت استقالتها في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتباينت التفسيرات حول أسباب استقالة الحكومة السابقة، حيث أرجع البعض السبب لوجود صدام مباشر مع مجلس الأمة (البرلمان)، خلال جلسة الاستجواب الأخيرة وتبادل الاتهامات بالتقصير، فيما رأى آخرون أن السبب يعود لخلافات داخلية في الحكومة، ما أحدث انقسامًا بين أعضائها.