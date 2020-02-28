كورونا يمنع التصويت على الموازنة في البرلمان الإيراني

أعلن عضو رئاسة البرلمان الإيراني، محمد علي وكيلي، الجمعة، عن تعطيل جلسات البرلمان في الأسبوع المقبل خشية تفشي فيروس كورونا بين النواب، الأمر الذي يمنع البرلمان من التصويت على مشروع موازنة العام الإيراني الجديد الذي قدمه الرئيس حسن روحاني في مطلع ديسمبر الماضي.

وقال وكيلي في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إنه ”تقرر تعطيل جلسات البرلمان الإيراني الأسبوع القادم خشية انتشار فيروس كورونا بين النواب“، مضيفا أنه ”من المرجح تأجيل مراجعة الميزانية إلى بعد الأسبوع المقبل وسنراجع الميزانية ونوافق عليها“.

وفي الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى البرلمان مشروع موازنة العام الإيراني المقبل، بقيمة تتجاوز 134 مليار دولار.

وحتى الآن جرى تأكيد إصابة عدد من أعضاء البرلمان الإيراني والكشف عن هوية أربعة منهم، فيما لا تزال هوية الآخرين غير واضحة.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن الأسبوع المقبل ستواجه إيران أياما صعبة بسبب الوباء الذي أدى حتى الآن إلى وفاة 34 شخصا وإصابة 388 آخرين.

ومن المقرر أن ينتهي العام الإيراني الحالي في 20 آذار/مارس المقبل، حيث سيبدأ العام الجديد والبرلمان مطالب بتمرير الموازنة في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية التي تواجهها البلاد.