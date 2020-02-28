وزير الصحة الإيراني: الأسبوع المقبل سيشهد ذروة انتشار كورونا في البلاد

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستواجه الأسبوع المقبل أياما عصيبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء انتشار كورونا إلى 34 والإصابات إلى 388 شخصا.

وقال الوزير نمكي للتلفزيون الرسمي الإيراني إن ”كل المعطيات تشير إلى أن ذروة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ستكون الأسبوع القادم، حيث سيكون أسبوعا صعبا“، داعيا الناس للبقاء في منازلهم.

وأضاف: ”لجنة مكافحة فيروس كورونا قررت تمديد تعطيل الدوام في كافة مدارس البلاد لثلاثة أيام أخرى، خشية انتشار فيروس بين الطلاب“.

وتابع: ”فيروس كورونا ينتشر بسرعة فائقة في البلاد.. على المواطنين مراعاة الإجراءات الصحية، ويجب إلغاء الرحلات بين المدن حفاظا على سلامة الناس“.

بدوره قال نائب رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة كرمان، وحيد أحمدي طباطبائي، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ إنه ”من المحتمل أن يواصل فيروس كورونا الانتشار في البلاد لشهرين“.