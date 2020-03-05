وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني إثر إصابته بفيروس كورونا‎

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الخميس، بوفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأشار تقرير لوكالة ”أنا“ التابعة للجامعة الإسلامية الحرة في إيران، أن شيخ الإسلام توفي قبل قليل بأحد المستشفيات بعدما خضع للعلاج منذ عدة أيام بعد إصابته بكورونا.

وتأتي وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني بعدما سجلت إيران عددا لافتا في وفيات وإصابات بفيروس كورونا بين مسؤولي النظام، في ظل تفشي الفيروس في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن عددا من المسؤولين والنواب أصيبوا وتوفوا بفيروس كورونا، أبرزهم وفاة مستشار المرشد الإيراني مير محمدي وإصابة نائبة الرئيس لشؤون الأسرة معصومة ابتكار.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا، حيث سجلت البلاد أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات بالفيروس جعلتها في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين؛ بؤرة ظهور وتفشي الفيروس في العالم.