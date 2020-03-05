كورونا يصيب برلمانية إيرانية وعضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بإصابة شخصيتين سياسيتين بفيروس كورونا المستجد، إحداهما عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والأخرى فائزة بالانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وقالت وكالة أنباء ”موج نيوز“ المقربة من معسكر المتشددين إن المرشحة الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة عن التيار المتشدد زهرة إلهيان أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة أن المرشحة الفائزة عن الأصوليين في محافظة طهران، أجرت فحوصات وثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما جرى نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران.

من جانبه، أكد مصطفى فيلي، مستشار زهرة إلهيان، ”أن الأخيرة رفضت البقاء في المستشفى وقامت بوضع نفسها في الحجر الصحي بمنزلها، وأن وضعها مستقر“.

وفي السياق، قال الصحفي الإيراني البارز المقرب من الرئيس حسن روحاني، اليوم الخميس، إن محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أحد أجهزة الحكم في إيران، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الصحفي مصطفى فقيهي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”محمد صدر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد“.

وأضاف أن“وسائل الإعلام المحلية وصفت محمد صدر بأنه كبير مستشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف“، مبينًا أن“محمد صدر هو نجل السيد رضا وابن شقيق رجل الدين اللبناني المغيب وزعيم حركة أمل اللبنانية الشيعية موسى الصدر“.

اختصاصی

کرونایی شدن یک عضو دیگر مجمع تشخیص و مشاور ارشد #ظریف سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت، تست کرونایش مثبت اعلام شد رسانه‌ها از او ‌به عنوان «مشاور ارشد ظریف» وزیر خارجه یاد می کنند. صدر فرزند سید رضا صدر و برادرزاده #امام_موسی_صدر و پدرزن #سیدیاسرخمینی است. #کرونا pic.twitter.com/3RxA0JEjxk — مصطفی فقیهی (@Faghihimostafa1) March 5, 2020

وتوفي، يوم الاثنين الماضي، محمد مير محمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز الـ 72 عامًا، فيما يبلغ عدد أعضاء البرلمان الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا المستجد نحو 24 نائبًا.

ومن بين المسؤولين المصابين بالفيروس في إيران، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني ”مجتبى ذو النور“، و5 أعضاء في البرلمان الإيراني، و نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة في إيران، معصومة ابتكار، ونائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، ومحمد رضا قدير رئيس جامعة الطب في محافظة قم.