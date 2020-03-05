”فيفا“ يبحث تأجيل تصفيات كأس العالم في آسيا بسبب فيروس كورونا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية اليوم الخميس إنه ”ربما يتم تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا”.

وقال الفيفا في بيان: ”بالنسبة للفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن سلامة وصحة جميع الأفراد المرتبطين بمباريات كرة القدم تبقى على رأس الأولويات“.

وأضاف ”وبناء على ذلك فإنه سيتم التشاور مع الاتحادات ذات الصلة حول اقتراح رسمي بتأجيل المباريات المقبلة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023“.

وتقرر من قبل نقل مباراتي الصين المقررتين على أرضها أمام المالديف وخارج ملعبها في مواجهة منتخب غوام إلى بوريرام في تايلاند حيث ستقام خلف أبواب مغلقة ودون جمهور.

لكن هناك أكثر من 10 مباريات أخرى مقررة في أنحاء القارة في 26 و31 من مارس آذار الجاري.

وقال الفيفا في بيان: ”سيتم بحث اقتراح رسمي بتأجيل المباريات المقبلة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 مع الاتحادات ذات الصلة“.

وقال الفيفا إنه سيكشف عن مزيد من المعلومات وعن أخر المستجدات بعد التشاور مع الاتحادات المعنية وإنه سيستمر في مراقبة الوضع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.