”بوشهر“ المحافظة الإيرانية الأخيرة تلتحق بركب المحافظات المصابة بفيروس كورونا

التحقت محافظة بوشهر الواقعة جنوب إيران والمطلة على الخليج العربي، اليوم الخميس، بركب المحافظات الإيرانية المصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية بالمحافظة الدكتور سعيد كشميري.

وقال كشميري لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم، ”إن محافظة بوشهر خرجت اليوم من كونها المحافظة الإيرانية الوحيدة والنظيفة من فيروس كورونا المستجد“، مضيفا أن ”المحافظة أثبتت إصابة ثلاثة أشخاص بهذا الفيروس“.

وأوضح كشميري أن ”اثنين من المصابين بفيروس كورونا يرقدان في مستشفى شهيد كنجي، والثالث يرقد في مستشفى شهداء الخليج الفارسي“، مؤكدا أن ”الوضع بالنسبة للمصابين مستقر“.

وبهذا الإعلان، تصبح جميع المحافظات الإيرانية البالغ واحدة وثلاثين محافظة مصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أدى حتى الآن إلى وفاة 107 أشخاص وإصابة 3513 شخصا، بحسب إحصائيات نشرتها وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس.

وتعد محافظة بوشهر هي المحافظة الأقل إصابة ولم تسجل حالة وفاة، فيما تتصدر العاصمة طهران قائمة المحافظات الأكثر إصابة بـ1352 مصابا، وكذلك بالنسبة للوفيات.

ويبلغ عدد سكان محافظة بوشهر نحو مليون ونصف المليون نسمة من مجموع سكان إيران البالغ 83 مليون نسمة.

وأمس الأربعاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع لحكومته، إن ”فيروس كورونا أصاب جميع المحافظات الإيرانية تقريبا“.