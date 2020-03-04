لأول مرة منذ اتفاق الدوحة.. أمريكا تنفذ ضربة جوية ضد مقاتلي طالبان

نفذت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، ضربة جوية استهدفت مقاتلين من حركة طالبان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، وفق ما أعلن المتحدث باسم القوات الأمريكية.

وتعد هذه الضربة الأولى منذ توقيع اتفاق بين الجانبين في الدوحة السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل سوني ليجيت، على ”تويتر“، إن مقاتلي طالبان ”كانوا يهاجمون نقطة تفتيش (لقوات الأمن الوطني الأفغانية). كانت هذه ضربة دفاعية لإحباط الهجوم“.

وأضاف أن“واشنطن ملتزمة بالسلام“، لكنه دعا طالبان إلى ”وقف الهجمات التي لا داعي لها“ والتمسك بتعهداتها، في إشارة إلى اتفاق الدوحة بشأن انسحاب القوات الأجنبية.