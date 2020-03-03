حركة طالبان تستأنف الهجمات ضد القوات الأفغانية ومقتل 5 رجال شرطة

قال مسؤولون إن 5 من رجال الشرطة الأفغانية قُتلوا، اليوم الثلاثاء، في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش أمنية بالقرب من منجم للنحاس، بعد يوم من قرار الحركة استئناف العمليات ضد القوات الأفغانية.

ولم يؤكد متحدث باسم طالبان أو ينفِ المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في شرق أفغانستان، مضيفا أنه يجمع معلومات.

وكانت طالبان تنفذ خفضا للعنف قبل أن توقع في العاصمة القطرية الدوحة، يوم السبت الماضي، اتفاقا مع الولايات المتحدة حول انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

لكن مصادر ذكرت أن الحركة قررت، أمس الإثنين، إنهاء خفض العنف بالنسبة للقوات الأفغانية مع التزامها به بالنسبة للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى.

وقال مسؤول أمريكي كبير: إن تحقيقا يُجرى حول الهجوم، في حين قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن طالبان نفذت 33 هجوما في 24 ساعة ضد القوات الأفغانية في 16 إقليما وقتلت 6 مدنيين، ولم تفصح عن عدد أفراد قوات الأمن الأفغانية الذين قُتلوا في الهجمات.