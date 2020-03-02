واشنطن: سنبدأ بسحب ”جزئي“ لقواتنا من أفغانستان خلال 10 أيام

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن بلاده ستبدأ بسحب ”جزئي“ لقواتها من أفغانستان في غضون عشرة أيام، وسيتم الإبقاء على 8 آلاف و600 عسكري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان، مارك ميلي، بمقر الوزارة في واشنطن، الاثنين.

وأشار إسبر إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت إليه مع حركة ”طالبان“، لافتا إلى توقعه بأن تتقلص الاشتباكات بشكل كبير في أفغانستان.

ولفت إلى أن الاتفاق ينص على تخفيض عدد القوات من نحو 13 ألفاً إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوما، وبالتالي سيبدأ الانسحاب في غضون عشرة أيام، وأصدرت تعليماتي في هذا الخصوص إلى القيادات هناك“.

وأضاف أن العدد المذكور للجنود سيكون كافيا للأنشطة الأمريكية بأفغانستان، وسيتم وقف الانسحاب ”إن لزم الأمر“ حسب الوضع في البلاد.

والسبت، شهدت العاصمة القطرية الدوحة توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة وحركة ”طالبان“ الأفغانية.

وبموجب الاتفاق، ستسحب واشنطن جنودها تدريجيًا من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية من ”طالبان“، وتعهّد الطرفان بعقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.