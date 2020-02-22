”ناشيونال إنترست“: هل يجر أردوغان أمريكا إلى حرب عالمية ثالثة؟

حذرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى سيناريو اندلاع حرب عالمية ثالثة ضد روسيا، نتيجة تدخله العسكري في شمال سوريا، والمواجهات التي حدثت مع القوات السورية المدعومة من روسيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت في تقرير نشرته، أمس الجمعة، بعنوان ”هل ستجر تركيا الولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة في شمال سوريا“، إن واشنطن تدرس حاليًا الرد على تصاعد الوضع العسكري في شمال سوريا، خاصة بعد مقتل جنديين تركيين، الخميس الماضي، في غارة جوية قد تكون نفذتها المقاتلات الروسية أو السورية“.

وأشار التقرير إلى أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة كعضو في حلف الناتو تزويدها بصواريخ باتريوت المضادة للأهداف الجوية، والقيام بدوريات عسكرية جوية بهدف ردع روسيا.

ونقلت المجلة عن السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، قوله إن المواجهات في شمال سوريا تعتبر أعنف معارك تجري على مقربة من دولة عضو في حلف الناتو، وأنها كشفت تباين المواقف بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين فيما يتعلق بالرد.

وقال فورد:“أعتقد أنه من المهم للولايات المتحدة وبقية الأعضاء في حلف الناتو أن يجتمعوا مع المسؤولين الأتراك لمناقشة كيفية إقامة منطقة آمنة للاجئين السوريين داخل الأراضي السورية، بحيث يمكن للأتراك أن يقدموا المساعدة لتلك المنطقة من داخل تركيا“.

وأضاف:“لكنني أعتقد أيضًا أن الأتراك بحاجة لمساعدة الولايات المتحدة، لأنهم يواجهون روسيا في تلك المنطقة.. والحقيقة أنني لا أدعو لنشر قوات أمريكية ضاربة في سوريا، لأن أي تقدم عسكري أمريكي في إدلب قد يعني سيناريو نشوب حرب عالمية ثالثة“.

من جانبه، حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، من أن روسيا وتركيا تتجهان إلى مواجهة مباشرة في شمال سوريا، نتيجة الدعم العسكري غير المحدود الذي تقدمه القوات الروسية لجيش النظام السوري في تقدمه في منطقة إدلب، المعقل الرئيس الأخير للمعارضة السورية.

وقال:“نحن نأمل بأن يتم التوصل إلى حل لتجنب مواجهة شاملة.. والحقيقة أننا بتنا الآن بحاجة إلى تسوية سياسية شاملة تنهي التصعيد وتحفظ مصالح الشعب السوري“.