طهران تفرج عن ألماني مقابل إيراني مطلوب من الولايات المتحدة

أفرجت السلطات الإيرانية عن مواطن ألماني محكوم بالسجن ثلاث سنوات، مقابل إطلاق سراح إيراني موقوف في ألمانيا ومهدد بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، في تصريح صحفي بالعاصمة طهران، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الإيرانية تمكنت بعد مفاوضات مكثفة من إعادة المواطن الإيراني أحمد خليلي إلى طهران، مقابل الإفراج عن مواطن ألماني.

ولفت إلى أن المواطن الألماني حكم عليه بالسجن 3 سنوات؛ بسبب التقاطه صورا وفيديوهات لمناطق محظورة في إيران.

وأضاف أن خليلي الذي كان يعمل في التجارة بألمانيا وصل إلى إيران يوم الأحد، وأعقب ذلك الإفراج عن المواطن الألماني يوم الإثنين.

وأشار إلى أن خليلي الذي اعتقل في برلين بتهمة خرق العقوبات الأمريكية الأحادية، كان مطالبًا من قبل القضاء الأمريكي بترحيله إلى الولايات المتحدة.

وذكر أن خليلي عاد إلى بلاده، الأحد، برفقة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي شارك الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونخ للأمن.