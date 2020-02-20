الادعاء الألماني: ضحايا إطلاق النار بينهم أجانب وألمان ومرتكب الجريمة يميني متطرف

قال الادعاء الاتحادي الألماني، يوم الخميس، إن ضحايا إطلاق النار في هاناو، الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم ألمان وأجانب تتراوح أعمارهم بين 21 و 44 عاما.

وذكر الادعاء، للمرة الأولى، أن المشتبه به رجل ألماني عمره 43 عاما يدعى توبياس ر.

وعادة ما تكتفي السلطات في ألمانيا بذكر الحروف الأولى من اسم عائلة المشتبه به.

من ناحية أخرى، قال المدعي العام بيتر فرانك، إن المشتبه به نشر بيانا على الإنترنت بنظريات المؤامرة وآراء عنصرية متطرفة قبل أن يقتل ضحاياه ثم يدير البندقية على والدته ليقتلها وينتحر.

وأضاف للصحفيين: ”وضع المشتبه به على صفحته رسائل مصورة وبيانا نوعا ما إضافة إلى أفكار غامضة ونظريات مؤامرة سخيفة تشير لوجهات نظر بالغة العنصرية“.