تركيا تدعو ألمانيا لتوضيح حيثيات هجوم ”هاناو“

دعا المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السلطات الألمانية لبذل جهود قصوى لتوضيح كافة حيثيات هجوم مدينة ”هاناو“.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر موقع ”تويتر“، اليوم الخميس، ”إن العنصرية كالسرطان المتفشي وننتظر من السلطات الألمانية بذل جهود قصوى لتوضيح حيثيات الحادث كافة“.

ووقع هجوم مسلح مزدوج بمدينة ”هاناو“ التابعة لولاية هيسّن غربي ألمانيا، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا، بينهم المشتبهون بتنفيذ العملية، مساء يوم أمس الأربعاء.

وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن بولاية هيسن، أن هجومين استهدفا حانتين للشيشة في شارعين مختلفين بالمدينة المذكورة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم مغتربون أتراك، وإصابة عدد كبير من رواد المكانين.

وحسب الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، فإن 5 أتراك لقوا مصرعهم في الهجوم المسلح، إلا أن هذه المعلومات لم توثّق بعد من قِبل السلطات الرسمية.