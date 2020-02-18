تحقيق: الاستخبارات الروسية اغتالت مواطنا جورجيا في برلين

لعب جهاز الأمن الفدرالي الروسي ”دورا رئيسيا“ في اغتيال مواطن جورجي في برلين، صيف العام 2019؛ أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية بين ألمانيا وروسيا، على ما أورد تحقيق صحفي لوسائل إعلامية عدة.

وأجرت الوسائل الإعلامية ”بلينغكات“ و“ذي إنسايدر“ و“شبيغل“، تحقيقا صحافيا حول العملية، استندت فيه إلى معلومات استُخرجت من هاتفي المشتبه فيه الذي أوقف في برلين عقب تنفيذ جريمته، تؤدي خيوطه إلى جهاز الاستخبارات الروسي.

وأوردت الوسائل الإعلامية الثلاث، الإثنين، أن ”الاستخبارات الروسية لعبت دورا رئيسيا وواضحا ”في عملية الاغتيال التي أشار شهود إلى أنها نفذت عبر استعمال مسدس كاتم للصوت وسط برلين، في آب/أغسطس 2019.

وكان المشتبه فيه يحمل عند توقيفه أوراقا ثبوتية مزورة باسم فاديم سوكولوف، لكن يبدو أن اسمه الحقيقي هو فاديم كراسيكوف (54 عاما)، وكان موضع مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الروسية بتهمة قتل رجل أعمال روسي في العام 2013.

وخلص التحقيق الصحافي، إلى أن عملية الاغتيال على ارتباط بجهاز الأمن الفدرالي الروسي ( كاي جي بي سابقا)، وليس بتصفية حسابات بين عدد من التجار والزعيم الشيشاني رمضان قديروف، وفق ما ذكرت برلين سابقا.

ويقال إن المشتبه فيه أجرى اتصالات هاتفية متكررة، في الأشهر التي سبقت عملية الاغتيال مع المدعو إدوارد بندرسكي، وهو عضو سابق في القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفدرالي ويدير العديد من شركات الأمن الخاصة، ويرتبط بشكل وثيق بـ“الدائرة الخامسة“ في الاستخبارات الروسية المتخصصة في عمليات مكافحة الإرهاب.

وبين الكشف على هاتفي المشتبه فيه، قيامه بزيارات عديدة لمواقع خاصة بالاستخبارات الروسية، في الأشهر التي سبقت عملية الاغتيال، على ما جاء في التحقيق الصحافي.

وأشار التحقيق إلى أن كراسيكوف زار قسم مكافحة الإرهاب التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي مرتين، ومركز العمليات الخاصة ثماني مرات، ومركز تدريب القوات الخاصة في أفيركييفو (شرق موسكو) أربع مرات، وكانت إقامته فيها تمتد أحيانا لأيام عديدة.

ووفقا للتحقيق الصحافي نفسه، أجرى كراسيكوف العديد من المكالمات الهاتفية مع ”أعضاء ناشطين أو سابقين في الدائرة الخامسة من الاستخبارات الروسية، في الأسابيع الثلاثة التي سبقت الاغتيال“.

وتسببت هذه القضية بتوترات بين برلين وموسكو، واتهمت ألمانيا روسيا بعدم ”التعاون“ في التحقيق.