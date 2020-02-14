حمدوك لميركل: ما حصل في السودان يشبه هدم جدار برلين

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الحكومة الألمانية إلى مواصلة دعمها القوي للسودان الذي عزز بدعم شعبه ومؤازرة الأصدقاء و الشركاء لرسم قصة نجاح في محيط يعج بالتحديات

و قال حمدوك في تصريحات صحفية عقب لقاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الجمعة، إن السودان يقدر الدعم والعون الذي ظلت المانيا تقدمه للشعب السوداني والذي تطابقت ثورته السلمية مع الثورة السلمية التي قادها الالمان في 1989 وادت الى هدم جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا كما هي اليوم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية ”سونا“.

وأكد حمدوك بأن زيارته لألمانيا ما كانت لتقع في توقيت أفضل من هذا اذ سبقها بسويعات اعلان البرلمان الالماني الغاء قراراستمر لثلاثين عاما حرم السودان من الحصول على أي دعم تنموي.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين عن دعمها للسودان.

وقالت ميركل خلال مؤتمرصحفي مشترك مع رئيس الوزراء السوداني إن السودان يواجه تحديات هائلة، مؤكدة أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية هناك تعتبر مهمة شاقة، مشيرة إلى أن السودان يحتاج إلى شركاء، وألمانيا ترغب في أن تكون شريكا لها.