إيران.. المتشددون يتفقون على خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة مشتركة

توصل ممثلو ”تحالف القوى الثورية الإيرانية“ بزعامة محمد باقر قاليباف و“جبهة الصمود“ التي يتزعمها رجل الدين المتشدد مرتضى آغا طهراني، إلى تحالف للدخول بقائمة مشتركة لخوض سباق الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الجمعة المقبل، وفق ما أوردته وكالة أنباء فارس نيوز اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة التي تدعم التيار الأصولي المتشدد، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إنه ”وافق ممثلو تحالف القوى الثورية وجبهة الصمود على إصدار قائمة مشتركة بعد مفاوضات مكثفة لخوض سباق الانتخابات البرلمانية أمام خصومهم الإصلاحيين“.

وأضافت المصادر، أن ”المجتمعين توصلوا إلى تسوية للقضايا الرئيسة والاتفاق على القضايا الكلية والمهمة الخاصة بشؤون البلاد“، مشيرة إلى أنه ”من المتوقع الإعلان عن هذا الاتفاق النهائي صباح اليوم“.

وكانت مواقع إخبارية إيرانية، قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن الجبهة الانتخابية التي يتزعمها مرتضى آغا طهراني، اشترطت حذف محمد باقر قاليباف من قائمة الأصوليين (المتشددين) لقبول الدخول بقائمة واحدة.

واتهم قاليباف رئيس بلدية طهران السابق بالفساد على نطاق واسع خلال فترة وجوده في هذا المنصب، لكن قضية فساده لم تمض قدما بسبب وجود قوى متنفذة ترفض محاكمته.

فيما أعلن حداد عادل، صهر المرشد علي خامنئي، وأحد قيادات التيار المتشدد، معارضته لاقتراح إبعاد قاليباف عن قائمة المحافظين في طهران.

بدوره، قال رئيس بلدية طهران الأسبق المرشح محمد باقر قاليباف، إنه مستعد لحذف اسمه من قائمة المتشددين للتحالف مع جماعة جبهة الصمود، مضيفا أنه ”بإمكانه الدخول كمرشح مستقل للانتخابات البرلمانية“.

وسيدخل تحالف القوى الثورية الإسلامية (المتشددون) بـ 30 مرشحا للانتخابات البرلمانية عن العاصمة طهران، إذ إن مقاعد العاصمة هي 30 مقعدا من أصل 290 مقعدا في البرلمان الإيراني.

وبدأت الخميس الماضي حملات الدعاية للانتخابات البرلمانية، وتستمر قبل موعد الانتخابات بيوم واحد، ويحق لنحو 58 مليون إيراني من أصل 83 مليونا المشاركة بالانتخابات البرلمانية.

وكان مجلس صيانة الدستور (هيئة رقابية على الانتخابات) استبعد العديد من مرشحي التيار الإصلاحي من بينهم محمود صادقي وإلياس حضرتي وعلي مطهري وبروانه سلحشور وغيرهم من المرشحين.