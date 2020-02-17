طهران ترضخ.. وزير النقل الإيراني يرجح إرسال ”الصندوق الأسود“ للطائرة الأوكرانية لبلد ثالث

رجح وزير النقل الإيراني محمد إسلامي، اليوم الإثنين، أن ترسل طهران الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى بلد ثالث، دون الكشف عن الأخير.

وفي الـ8 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة، في حادثة أودت بحياة جميع من كان على متنها وعددهم 176 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية عن الوزير إسلامي قوله: إن ”هناك احتمالا أن نرسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى بلد ثالث بالتنسيق مع أوكرانيا، بما يتوافق مع المعايير الإيرانية“، مؤكدا أنه يجب ”قراءة الصندوق بعناية“.

وجاء الموقف الإيراني الجديد، الذي يشير لرضوخ طهران، بعدما وصل، يوم أمس الأحد، وفد من الحكومة الأوكرانية إلى طهران، والتقى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، وجرى بحث مصير الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.

ويوم السبت الماضي، اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لا يمكنها استخراج المعلومات من الصندوق الأسود للطائرة، رافضا بذات الوقت أن تسلم بلاده الصندوق الأسود لدول أجنبية.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعرض ظريف خلال وجوده في مؤتمر ميونيخ الأمني لضغوط من قبل دبلوماسيين لـ5 دول قتل مواطنوها في حادثة الطائرة.

وتطالب العديد من الدول الأجنبية، من بينها كندا وأوكرانيا، إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، وهو ما ترفضه طهران.