رئيس لجنة برلمانية إيرانية يتهم روحاني بالفشل في إدارة إيران محليا ودوليا

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، الاثنين، إن الرئيس حسن روحاني لم يتمكن من إدارة البلاد سوى على الصعيد المحلي والدولي وتسبب بأضرار جسيمة لإيران وإن الوعود التي قطعها للشعب في تحقيقه لم يحقق منها شيئا.

وأضاف ذو النور أن ”روحاني يتجاهل في خطاباته مشاكل البلاد ويحاول صرف الرأي العام عن السبب الجذري للمشاكل، ويوجه انتقاده إلى مجلس صيانة الدستور“، وفقا لما نقلته وكالة أنباء ”مهر“، شبه الرسمية.

وأوضح أن ”الوعود التي قطعها حسن روحاني، كالمعتاد لم يتحقق القليل منها، ولم يتمكن من إدارة البلاد محليا ودوليا؛ ما تسبب في أضرار جسيمة للبلاد“.

واعتبر النائب الإيراني المتشدد أن حكومة روحاني على مدى دورتين رئاسيتين فشلت في سياستها الخارجية، قائلا ”إن علاقات إيران مع دول المنطقة قد تم التخلي عنها في حكومة روحاني وانخفضت بشكل كبير“.

وأضاف: ”لقد تسبب سوء الإدارة في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة في العديد من المشكلات على الصعيدين المحلي والدولي، لذا يحتج الناس على سبل العيش والوضع الاقتصادي في البلاد، لكن الرئيس (حسن روحاني) يعطي عنوانا خاطئا لتبرير العيوب“.

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إلى أن ”روحاني يلقي خطابا لتبرير مشكلات البلاد ويعلن أن جميع المشكلات تنشأ خارج البلاد، ويبحث عن حل في الولايات المتحدة وأوروبا أيضا“.

وفيما يتعلق بمهاجمة الرئيس روحاني لمجلس صيانة الدستور بعدم إنصافه لمرشحي التيار الإصلاحي وحلفائهم المعتدلين بعدما استبعَد عددا كبيرا منهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ21 من فبراير الجاري، قال ذو النور ”تصريحات الرئيس غير عادلة وغير شريفة وكذبة على النظام“.

واتهم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، روحاني بالسعي لتعزيز الانقسام الداخلي بين الإيرانيين.