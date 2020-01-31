فرنسا توقف سوريا متهما بارتكاب جرائم حرب‎

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أعلن مصدر قضائي، اليوم الجمعة، اعتقال مسؤول بارز بـ“جيش الإسلام“ في فرنسا وتوجيه تهم إليه بارتكاب جرائم حرب وتعذيب. والرجل من مواليد عام 1988، وشغل سابقا المتحدث باسم المجموعة، وكان في فرنسا بتأشيرة طالب من برنامج ”إيراسموس“ وتم توقيفه في مدينة مرسيليا. وقال المصدر إنه مثل أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه إليه تهم…