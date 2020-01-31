باريس سان جيرمان يقرر بقاء كافاني حتى هذا الموعد

ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية أن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي قرر بقاء مهاجمه إدينسون كافاني في النادي حتى الصيف.

ويعني هذا القرار عدم رحيل المهاجم الأوروغواياني إلى أتلتيكو مدريد أو أي من مانشستر يونايتد أو تشيلسي الإنجليزيين خلال فترة الانتقالات التي تنتهي اليوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن أتلتيكو مدريد تعاقد مع يانيك كاراسكو (26 عاما) بعد فشل النادي الإسباني في التعاقد مع مهاجم أوروغواي من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وابتلي أتلتيكو بالعديد من الإصابات خلال الموسم الحالي ولهذا السبب سيخوض مباراته المقبلة غدا السبت في الدوري في مواجهة جاره ومنافسه الكبير ريال مدريد بدون جواو فيلكس صاحب أكبر صفقة انتقال في تاريخ النادي ودييغو كوستا.

وبدأ باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي فترة الانتقالات الشتوية الحالية برفضه رحيل كافاني لدرجة رفضه التفاوض مع أتلتيكو، لكن بعد ذلك تغير موقف النادي ووضع سعرا بلغ 30 مليون يورو مقابل اللاعب.

ورغم ذلك، رفض أتلتيكو دفع أكثر من 20 مليون يورو مقابل لاعب متاح مجانا في يونيو/حزيران المقبل.

والدولي الأوروغواي هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 198 هدفا في 293 مباراة، في حين أنه سجل سابقا 104 أهداف في 138 مباراة مع نابولي و37 هدفا في 117 مباراة مع باليرمو.