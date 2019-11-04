محاكمة علنية لزعيم جزائري بشوارع مرسيليا (فيديو)‎

تعرض الزعيم السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر، سعيد سعدي، لموقف محرج بمدينة مرسيليا الفرنسية، عقب مهاجمته من قبل مغترب جزائري وفق ما يظهره شريط فيديو صوره الناشط المقرب من قاصدي مرباح أول قائد لمخابرات الجزائر.

ولم يتمكن سعيد سعدي وهو معارض علماني بارز، من الإفلات من مطاردة الناشط الجزائري العيبي سليم؛ الذي استعان بشخص آخر لتصوير مشاهد المواجهة الكلامية مع المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية لعامي 1995 و2004.

وتلقى سعيد سعدي ”وابلاً’ من التهم حول علاقته بوزير الدفاع الأسبق خالد نزار ومدير المخابرات الأسبق الجنرال توفيق؛ وكذلك شبهات فساد خلال عهدي الرئيسين السابقين اليمين زروال وعبد العزيز بوتفليقة.

ولم يتمالك القيادي بالمعارضة العلمانية نفسه، فتشابك مع أحد الناشطين، مطالباً منه بوقف ما وصفه ”السينما“ على الطريق العام ثم همّ بالتواصل عبر هاتفه مع الشرطة الفرنسية؛لتوقيف الشابين اللذين أقاما له ”محاكمة“ في شوارع مرسيليا.

وخلال الفيديو، حوكم ”سعدي“ عن سبب تحدثه باسم الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/شباط الماضي؛ وكذلك العقارات التي يملكها بفرنسا رغم أنه لم يمتهن الطب الذي درسه، بحسب التصريحات الواردة في المشهد.

وفي رده على الحادثة، أعلن سعيد سعدي عن تحريكه دعوى قضائية بفرنسا ضد الشابين، واصفاً ما تعرض له بأنه ”استفزاز كبير وتهديدات لفظية، من شخصين لهما توجه إسلامي، أحدهما هو العيبي سليم ابن أخ مدير المخابرات الأسبق الراحل قاصدي مرباح“.