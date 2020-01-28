بريطانيا: خطة أمريكا للسلام في الشرق الأوسط يمكن أن تكون ”خطوة إيجابية“

قال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بعد اتصال هاتفي بين جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط ”يمكن أن تكون خطوة إيجابية“.

وقال المتحدث ”ناقش الزعيمان اقتراح الولايات المتحدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والذي يمكن أن يثبت أنه خطوة إيجابية للأمام“.

من جهة أخرى؛ قال مستشار للرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، تمثل فقط اتفاقا بين الولايات المتحدة وإسرائيل ورفض هذا الاقتراح بوصفه ”إجبارا وعقوبات“.

وقال حسام الدين آشنا على تويتر بعد كشف ترامب عن تفاصيل خطته في واشنطن؛ ”هذا اتفاق بين النظام الصهيوني وأمريكا. التواصل مع الفلسطينيين ليس ضمن أجندته. هذه ليس خطة سلام ولكنها خطة إجبار وعقوبات“.