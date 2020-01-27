ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الإثنين، الاتحاد الأوروبي، بتقديم المساعدة من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده ماس بالعاصمة برلين، عقب لقائه مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

وأضاف ماس، أنه ”جرى الإقدام على خطوات مهمة في مؤتمر برلين من أجل تحقيق التقدم في العملية السياسية بليبيا، ووقف إطلاق النار“، لافتا إلى أنه ”رغم ذلك ما زال الطريق طويلا وصعبا، متفقون على ضرورة أن يساعد الاتحاد الأوروبي بكل قوته في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين على الأرض“.

وتابع الوزير: ”نعمل مع شركائنا من أجل إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يجعل من الإلزامي تنفيذ قرارات المؤتمر“، مبينا أن ”القرار سيشمل أيضا فرض عقوبات حال انتهاك حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011“.