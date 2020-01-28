نتنياهو يفكر بسحب طلب الحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه سيسحب طلبه المتعلق بالحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة عن تهم الفساد الموجهة إليه. ونشر نتنياهو، أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة، بيانا على ”فيسبوك“ قال فيه: إن ”إجراءات الحصانة في الكنيست كانت ستصبح سيركا، وإنه لا يريد المشاركة في هذه اللعبة القذرة“. وأضاف: ”أبلغت…