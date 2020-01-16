”القائمة العربية المشتركة“ تكشف عن لائحتها في انتخابات الكنيست

كشفت ”القائمة العربية المشتركة“ الائتلاف الوحيد الممثل لعرب الداخل المحتل في إسرائيل عن قائمتها النهائية التي ستخوض بها انتخابات الكنيست المقبلة.

وترأس القائمة النائب العربي أيمن عودة، وضمت القائمة إلى جانبه كلاً من إمطانس شحادة وأحمد الطيبي ومنصور عباس وعايدة توما ووليد طه وعوفر كسيف وهبة يزبك وأسامة السعدي ويوسف جبارين وسعيد الخرومي وجابر عساقلة وسامي أبو شحادة وسندس صالح وإيمان ياسين خطيب ويوسف العطاونة.

وحول رئاسة القائمة، التي تعتبر المرجعية العليا للقائمة، نص الاتفاق على أنها ”مكونة من رؤساء القوائم الأربع أو من ينوب عنهم“، فيما يتم اتخاذ القرارات في رباعية رئاسة المشتركة بـ“الإجماع والتوافق، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية، على أن ”يقوم وكيل القائمة ونائبه بالتشاور مع وكلاء الأحزاب الأخرى حول اتخاذ القرارات“.

وفي ما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات، نص الاتفاق على أنه ”إذا تطلب الأمر، يتم بحث الموضوع في هيئات الأحزاب لتحدد الموقف الرسمي، ثم يتم استنفاذ الجهد في التوافق حول المواقف والقرارات المطروحة للنقاش داخل القائمة“.

وقالت القائمة في بيان صدر اليوم إنه ”في حال شغور مقعد في القائمة لأي سبب من الأسباب، يدخل المرشح الذي يليه في القائمة، دون اعتبار لانتمائه الحزبي، ولا يحق لأي حزب المطالبة باستقالة النائب الجديد أو من حزبه“.

وأضافت : ”نص الاتفاق على أن التقسيم المالي للأحزاب يبقى ثابتا، كما في بداية الدورة، ولا يتغير مع أي تغيير في تركيبة القائمة“، كما أشار الاتفاق إلى ”تقاسم نيابة رئيس الكنيست بين الحركة الإسلامية والعربية للتغيير مناصفة، على أن تبدأ الحركة الإسلامية أولا“.

في حين يتم ”تقاسم رئاسة الكتلة البرلمانية في القائمة المشتركة، بين العربية للتغيير والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي، على أن تبدأ العربية للتغيير أولا، وبعدها الإسلامية ثم التجمع“.