ولي العهد البريطاني يزور مسجد عمر بن الخطاب في بيت لحم (صور)

زار ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، اليوم الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في زيارة تستغرق عدة ساعات.

وكان في استقبال الأمير تشارلز في ساحة كنيسة المهد ”الفاصلة بين مسجد عمر بن الخطاب والكنيسة“، رئيس بلدية بيت لحم أنطوان سليمان، ووزير السياحة الفلسطينية رولا معايعة، وعدد من الشخصيات الفلسطينية.

وفور وصوله بيت لحم، زار الأمير تشارلز مسجد عمر بن الخطاب في المدينة، حيث التقى بعض الشخصيات الدينية الذين سلموا للأمير هدية تذكارية، قبل أن يتوجه إلى كنيسة المهد، التي تجول بها رفقة رجال دين مسيحيين، كما شارك في صلوات أقيمت بالكنيسة (قداس).

وعلى جدول الأمير لقاء شخصيات فلسطينية، قبل لقاء الرئيس محمود عباس، بمدينة بيت لحم.