عباس يلتقي بوتين في مدينة بيت لحم

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

ووصل الرئيس الروسي، مدينة بيت لحم مساء الخميس، قادمًا من مدينة القدس، في زيارة تستغرق ساعات، عقب مشاركته في منتدى عالمي حول الهولوكوست، دعت إليه إسرائيل.

وعقب الاستقبال، قال عباس في تصريحات لوسائل الإعلام: ”سنبحث مع الرئيس بوتين تطورات الأوضاع في المنطقة، وعملية السلام المتوقفة مع الإسرائيليين“.

وأَضاف: ”سنبحث أيضًا قضية الانتخابات الفلسطينية، ولا بد أن نضع السيد الرئيس في صورة الأمر“.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، أن إسرائيل قررت تجاهل طلب السلطة بشأن السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات.

وتابع الرئيس الفلسطيني: ”سنناقش قضية ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وصفقة القرن“. وشكر عباس بوتين، على الدعم الروسي لفلسطين، وشدد على أهمية الزيارات المتبادلة.

بدوره شدد الرئيس الروسي، على أهمية اللقاءات المتبادلة والاتصال المستمر بين الجانبين الفلسطيني والروسي. وقال بهذا الخصوص: ”العلاقات بيننا متجذرة وتاريخية، وندعم فلسطين في مختلف المجالات“.

وأضاف: ”جاهزون لتعزيز وترسيخ التعاون الإنساني والاقتصادي، ولعب دور في التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونتفهم قلقكم تجاه عملية السلام مع إسرائيل“.

وتابع: ”يسرني أن لدينا هذه الفرصة للتشاور في كل الملفات والتطورات في المنطقة“.