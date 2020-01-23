تقرير: عقدة تشكيل الحكومة الإسرائيلية ستتواصل بعد الانتخابات

أظهر استطلاع للرأي العام نشرته الإذاعة العبرية، اليوم الخميس، عدم قدرة أي من المعسكرين في إسرائيل على تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات القريبة.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد قنطار، فإنه لو أجريت الانتخابات هذا الأسبوع لحصل معسكر الوسط واليسار والعرب على (57) مقعدا، ومعسكر اليمين على (55) مقعدا، ويسرائيل بيتينو على (8) مقاعد.

وهذا يعني أن ليبرمان يحصل على مقعد إضافي على حساب ”كاحول لافان“، بحسب الاستطلاع الذي أجري الأسبوع الماضي، ونشرت نتائجه قناة ”مكان“ العبرية اليوم.

وجاء توزيع المقاعد كالتالي: كاحول لافان 35 مقعدا، الليكود 31 مقعدا، القائمة المشتركة 13 مقعدا، العمل غيشر ميرتس 9 مقاعد، شاس 8 مقاعد، يمينا 8 مقاعد، يهدوت هاتوراه 8 مقاعد، يسرائيل بيتينو 8 مقاعد، وحزب عوتسما يهوديت لا يتجاوز نسبة الحسم، وبحسب الاستطلاع فقد حظي بتأييد 1.9% فقط ممن شملهم الاستطلاع.

عزل ”حماس“

وأكد رئيس تحالف ”العمل- غيشير- ميرتس“ الإسرائيلي اليساري، عمير بيرتس، أنه في حال كسبت قائمته انتخابات الكنيست في 2 آذار/مارس المقبل فإنه سيعزل حركة حماس في قطاع غزة وسيخوض مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية.

وقال بيرتس في حدث ”ثقافي“ في مدينة حولون جنوب شرقي“تل أبيب“، السبت الماضي: ”إن حماس لن تحصل على دولار واحد من إسرائيل. سنعزلها وسنخوض مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية“.

وأضاف: ”سنعيد توجيه سياسة الحكومة المقبلة نحو المفاوضات السياسية من أجل السلام، مع عدم إهمال الاستثمار الاجتماعي، سنلوح بعلم السلام إلى جانب علم العدالة الاجتماعية“، بحسب موقع ”i24news“ العبري.

وفيما يتعلق بانتخابات الكنيست القادمة قال بيرتس: ”إن الشعار الذي يتخذه نتنياهو ضمن حملته الدعائية ’فقط بيبي’ لا يكفي، سنحل محل نتنياهو، ومحل سياسته، سنكون الضمير الاجتماعي والبوصلة السياسية، وسنلوح بعلم العدالة الاجتماعية وعلم السلام جنبا إلى جنب“.