”ديلي بيست“: الأمير تشارلز يقدم ”رشوة“ لابنه هاري

قالت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، إن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز سيقدم ما بين مليونين و 4 ملايين دولار سنويا لابنه الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل كرشوة لضمان سكوته وعدم كشف أسرار العائلة الملكية في مقابلات تلفزيونية أو طرق أخرى.

وكشفت صحيفة ”ديلي بيست“ أن الأمير هاري وزوجته اللذين أعلنا الأسبوع الماضي انفصالهما عن الأسرة الملكية والعيش في أمريكا الشمالية يمتلكان ثروة تقدر بحوالي 45 مليون دولار، ما يضمن لهما ”التمتع بحياة كريمة مرفهة“، لكنها لفتت إلى تصريح هاري بعد قرار الانفصال بأنه سيسعى إلى كسب عيشه بنفسه دون أن يفصح عن طبيعة العمل الذي سيقوم به.

واستبعدت الصحيفة أن يلجأ هاري لإجراء مقابلات تلفزيونية مقابل ملايين الدولارات أو نشر كتب تكشف أسرار العائلة الملكية البريطانية ضمن اتفاق مع جدته الملكة إليزابيث، على حد تعبيرها.

ونقلت عن مصادر بالأسرة الملكية قولها إن الأمير تشارلز وافق على دعم ابنه وزوجته من أمواله الخاصة التي تدرها أملاكه العقارية الضخمة في دوقية كورنويل.

وقالت ”يبدو أن هذا الدعم وكأنه رشوة لضمان سكوت هاري باستمرار… وتقدر مصادر بأن تشارلز سيمنح ابنه وزوجته ما بين مليونين و 4 ملايين دولار سنويا“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد وفاة الملكة إليزابيث سيتولى تشارلز منصب ملك بريطانيا، ما يعني انتقال ملكية دوقية كورنويل إلى ابنه الأكبر الأمير وليام الذي قالت إنه السبب الرئيس لانفصال هاري.

وأشارت إلى أنه في هذه الحالة قد يضطر تشارلز للاستمرار في دعم هاري من عائدات ملكيته في دوقية لانكاستر التي ستنتقل إليه بعد وفاة والدته والتي تعتبر أكبر بكثير من دوقية كورنويل.

وعلقت ”بالنهاية سيتوفى تشارلز وسيكون وليام الداعم الرئيس لأخيه هاري، وهو ما سيضع الأخ الأصغر في موقف صعب نظرا لعلاقتهما المتوترة ويعيق خططه لتحقيق الاستقلال المالي“.