إيران تعتقل مواطنا مزق صورة ”قاسم سليماني“‎

ألقت السلطات في إيران القبض على أحد المواطنين لقيامه بتمزيق صورة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، خلال أحداث الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها عدد من المدن الإيرانية على خلفية أزمة إسقاط طائرة أوكرانية في طهران ومصرع جميع ركابها، وأغلبهم من الإيرانيين.

وقال رئيس شرطة العاصمة الإيرانية حسين رحيمي، اليوم الأربعاء، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية: ”لقد قامت القوات الأمنية باعتقال مواطن لإقدامه على تمزيق صورة القائد الشهيد قاسم سليماني“.

وأشار رحيمي إلى أن المعتقل الذي يبلغ من العمر أقل من 18 عامًا أكد خلال التحقيقات أنه قام بهذا العمل نتيجة تأثره بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى تشكيل السلطات ملفا قضائيا بحقه، بعد إطلاق سراحه مؤقتًا بكفالة“.

وكشفت تقارير إخبارية محلية في وقت سابق عن فرض السلطات الإيرانية إجراءات صارمة حول تناول أي موضوعات عن قاسم سليماني، إلى حد أن السلطات اعتقلت مدير تحرير وكالة حكومية بارزة بعد نشرها تقريرا كتبت فيه القتيل سليماني وليس ”الشهيد“.

وقُتل سليماني وعدد آخر من العسكريين، من بينهم نائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد في أوائل يناير الجاري.

وكان محتجون إيرانيون أعربوا خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة عن غضبهم من تورط السلطات في إسقاط الطائرة الأوكرانية، حيث أقدموا على تمزيق صور سليماني والمرشد علي خامنئي، كما رددوا شعارات تُطالب برحيل رموز النظام عن الحُكم وأبرزهم خامنئي وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية سقطت بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد إصابتها بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري ظنًا أن الطائرة هدف معاد في الأجواء الإيرانية؛ ما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.