مقتل قائد قوات ”الباسيج“ في مدينة دارخوين الإيرانية

أفادت تقارير إخبارية إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل قائد قوات ”الباسيج“ لمدينة ”دارخوين“ الواقعة بمحافظة خوزستان (جنوب البلاد) في هجوم مسلح.

وذكر تقرير نشره موقع ”عصر جنوب“ الإخباري الإيراني، أن مجهولين ملثمين، شنوا هجوما مسلحا صباح اليوم على منزل قائد قوات الباسيج لمدينة ”دارخوين“ عبد الحسين مجدمي ما أسفر عن مقتله.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادثة.

ووصفت وسائل إعلام إيرانية في تغطيتها لخبر مقتل مجدمي بأنه أحد قيادات قوات ”الحرس الثوري“.

وكانت أغلب مدن محافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية شهدت احتجاجات شعبية واسعة خلال الفترة الماضية رفضا لقرارات اقتصادية للنظام، فيما تدخلت قوات ”الباسيج“ و“الحرس الثوري“ لقمع الاحتجاجات فيما أسفر عن سقوط المئات من المحتجين وفق تقارير حقوقية.

وتقع ”دارخوين“ في مقاطعة ”شادغان“ بمحافظة ”خوزستان الجنوبية“، فيما تتمركز وحدات من قوات ”الباسيج“ و“الحرس الثوري“ في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 الف نسمة.