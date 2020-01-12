”إنستغرام“ تحذف المنشورات المؤيدة لقاسم سليماني

أعلنت شركة ”فيسبوك“ مالكة تطبيق ”إنستغرام“ و“واتس آب“ أنها تقوم بحذف المشاركات والمنشورات التي تؤيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته أمريكا قبل أسبوعين.

وقال متحدث باسم الشركة في تصريح نشرته شبكة ”CNN“ الأمريكية، أن تلك الخطوة تأتي استجابة للقرار الأمريكي القاضي بفرض عقوبات على الجانب الإيراني نتيجة ممارساتها العدائية حول العالم.

وفي أعقاب قرار الشركة الأمريكية، دعت الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية على مستوى البلاد، ضد ”إنستغرام“ حتى من خلال إنشاء بوابة عبر موقع حكومي ليرسل مستخدمو التطبيق أمثلة على المشاركات التي قامت الشركة بإزالتها.

ويعتبر تطبيق ”إنستغرام“ لتبادل الصور ومقاطع الفيديو، أحد برامج التواصل الاجتماعي الغربية القليلة التي لا يتم حظرها في إيران، علما أن تطبيقي ”فيسبوك“ و“تويتر“ محظوران، لكن المستخدمين يلجؤون لبرامج تخطي الحجب للوصول إليها.

ووصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي تصرفات Instagram بأنها ”غير ديمقراطية“، وكانت ”إنستغرام“ أغلقت حساب سليماني على المنصة في أبريل الماضي، بعد أن صنفت الحكومة الأمريكية ”فيلق القدس“ الذي كان يقوده كمنظمة ”إرهابية“.

وقال متحدث باسم شركة ”فيسبوك“، في بيان له: ”نعمل بموجب قوانين العقوبات الأمريكية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتصنيف الحكومة الأمريكية لقوات الحرس الثوري الإيراني وقيادتها“.

وأوضح أنه ”كجزء من امتثالها لقانون الولايات المتحدة تعمل فيسبوك على إزالة حسابات يديرها أشخاص ومنظمات خاضعون للعقوبات، أو من ينوب عنهم في إدارة تلك الحسابات.

وقال المتحدث إنه يزيل -أيضا- المشاركات التي تثني على تصرفات الأطراف والأفراد المعاقبين وتؤدي إلى المساعدة في زيادة تصرفاتهم.

وأشار إلى أن شركة ”فيسبوك“ تفتح المجال لعملية الاستئناف، إذا شعر المستخدمون أن مشاركاتهم قد أزيلت عن طريق الخطأ.