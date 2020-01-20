 إيران: ظريف يغيب عن ”دافوس“ لأن المنظمين غيروا جدول الأعمال – إرم نيوز‬‎

إيران: ظريف يغيب عن ”دافوس“ لأن المنظمين غيروا جدول الأعمال

إيران: ظريف يغيب عن ”دافوس“ لأن المنظمين غيروا جدول الأعمال

المصدر: رويترز

قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع لأن المنظمين ”غيروا جدول أعماله فجأة“.

وأضاف في مؤتمر صحافي أسبوعي بثه التلفزيون ”كان مقررا أن يحضر… لكنهم غيروا جدول الأعمال فجأة ولم يكن الجدول الذي وافقنا عليه. لذلك لن يحضر منتدى دافوس“.

وكانت رويترز قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن ظريف لم يعد على قائمة تضم نحو 3 آلاف شخص من المقرر أن يشاركوا في المنتدى السنوي الذي يعقد تحت شعار ”مساهمون من أجل عالم مستدام ومتماسك“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إيران
تاغ
جواد ظريف
دافوس
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث