ظريف: لن نتفاوض مع أمريكا ومستعدون لذلك مع السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، إن بلاده ليست مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بدلًا من الاتفاق النووي الحالي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن ظريف قوله بعد اختتام زيارته لمدينة بومباي الهندية خلال اجتماع لرابطة الهند للصناعات:“لن ندخل أي مفاوضات أخرى مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد“.

وأضاف ظريف:“إيران مستعدة للتفاوض مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، ونحن على استعداد لتقديم اقتراحات بشأن الأمن في هذه المنطقة، خاصة في مضيق هرمز، وقدمنا اقتراحات للسلام والأمن في مضيق هرمز”.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال خلال خطبة صلاة الجمعة في طهران، بعدما هاجم الدول الأوروبية الثلاث:(فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) فيما يتعلق بالاتفاق النووي:“حين يتفاوضون يكون تفاوضهم مترافقًا مع المكر والخداع“.

وأضاف:“هؤلاء الذين يبدون رجالًا محترمين خلف طاولة المفاوضات هم أنفسهم إرهابيو مطار بغداد (الذين اغتالوا سليماني ورفاقه)، مع تغيير الزي فقط، ولا يمكنهم أن يكونوا أناسًا يمكن الثقة بهم“.