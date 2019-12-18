جونسون يحظر حضور الوزراء منتدى دافوس

قال مصدر في مقر الحكومة البريطانية في داوننج ستريت إن رئيس الوزراء بوريس جونسون حظر مشاركة الوزراء في المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر إقامته في دافوس الشهر المقبل.

وبعد أن قاد المحافظين الأسبوع الماضي لتحقيق أكبر فوز انتخابي منذ فوز رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر الساحق عام 1987، تعهد جونسون بأنه سيرأس ”حكومة الشعب“ وينجز الخروج من الاتحاد الأوروبي ويرد الجميل للناخبين في المناطق التي كانت تعتبر معاقل لخصومه من حزب العمال.

وقال المصدر يوم الثلاثاء ”تركيزنا ينصب على الوفاء بثقة الشعب لا احتساء الشمبانيا مع أصحاب المليارات“، في إشارة إلى تجمع الساسة وقادة الأعمال والمشاهير السنوي في منتجع دافوس السويسري.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر مشاركة كبار المسؤولين في دافوس عام 2017 بعد فترة وجيزة من توليه السلطة. ومن المقرر انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة بين 21 و24 يناير كانون الثاني.