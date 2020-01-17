صحف عالمية: ”لعنة الطائرة“ تحاصر إيران.. والعراق إلى المجهول

سلطت صحف عالمية صادرة، اليوم الجمعة، الضوء على تداعيات أزمة الطائرة الأوكرانية على النظام في إيران، بالإضافة إلى الغموض المحيط بمستقبل العراق؛ بعد أن بات ساحة للصراع بين الميليشيات المدعومة من إيران والولايات المتحدة.

محاسبة إيران

اهتمت صحيفة ”نيوزويك“ الأمريكية، بتعهد وزير الخارجية الكندي ”فرانسوا فيليب شامبين“، الخميس، بأن قبول ”المسؤولية الكاملة“ عن إسقاط الطائرة الأوكرانية PS752 سيعني أيضا أنه على إيران أن تقبل ”عواقب“ أفعالها.

وأدلى شامبين بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في لندن، عقب اجتماعه مع نظرائه قادة الشؤون الخارجية من بريطانيا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان.

وشكلت الدول الـ 5 لجنة دولية للتنسيق والاستجابة لضحايا الرحلة PS752، واجتمعت لمناقشة كيفية محاسبة إيران على الحادث الذي أودى بحياة 176 شخصا.

وقال شامبين للصحفيين: ”نحن هنا سعيا وراء ختام الأحداث بشكل لائق وتحقيق المساءلة والشفافية والعدالة للضحايا الأوكرانيين والسويديين والأفغانيين والبريطانيين والكنديين، وكذلك الإيرانيين“.

وحذر شامبين من أنه إذا قبلت إيران ”المسؤولية الكاملة“ عن إسقاط الرحلة PS752، ستكون هناك عواقب لم تحدد بعد. مشيرا إلى أن إيران ستُلزم بتعويض عائلات وأقارب الضحايا.

مستقبل العراق المجهول

أما صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، فأشارت إلى عدم اليقين المحيط بمستقبل العراق؛ بعد أن أصبح ساحة الصراع الأخير بين إيران والولايات المتحدة.

قُتل ”أبو مهدي المهندس“، وهو أحد أقوى قادة الميليشيات في العراق، في نفس الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت الجنرال قاسم سليماني ودفعت واشنطن وطهران إلى حافة الحرب.

بينما تتبادل الولايات المتحدة وإيران تهديدات التدمير المتبادل، لم يكن هناك اهتمام كبير بمقتل المهندس البالغ من العمر 66 عاما، والذي كان شوكة في ظهر واشنطن لمدة سنوات، ولكن مع هدوء الأوضاع بعد الجولة الأولى من الانتقام الإيراني، يحذر المسؤولون العراقيون والخبراء الغربيون من أن مقتل المهندسين هز شبكة قوية من الميليشيات الشيعية في العراق، مما أضعف نفوذ إيران في البلاد، لكنه زاد من خطر عنف الميليشيات والانتقام من الأهداف الأمريكية.

بينما اتهمت بعض مجموعات الميليشيات بترهيب المتظاهرين وقتلهم، كان البعض الآخر على استعداد لحراسة الاحتجاجات، واشتبكوا مع مسلحين مجهولي الهوية خلال أكثر أيام العنف دموية.

وقال ”يحيى رسول“، المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية: ”الوضع خطير للغاية وإذا تفجرت الخصومات بين الميليشيات الشيعية فقد يسفر ذلك عن بحر من الدماء“.

اتهام ترامب

كما ركزت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الضوء على اتهام مكتب محاسبة الحكومة لإدارة ترامب بخرق القانون، من خلال حجبه المعونات الأوكرانية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ لمحاكمة مساءلة ترامب.

وقال مكتب محاسبة الحكومة، إن هيئة ”الإدارة والميزانية“ بالبيت الأبيض، انتهكت قانون رقابة الحجز عندما حجبت معونة أمنية تقدر بحوالي 400 مليون دولار عن أوكرانيا، هذا الصيف؛ ”لسبب سياسي“، على الرغم من أن الكونغرس قد خصص الأموال.

ويأتي قرار الحجب الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، وسط تحقيق مساءلة الرئيس، والتي تتضمن إساءة استخدام سلطة منصبه عندما ضغط على رئيس أوكرانيا لإطلاق تحقيق لتشويه سمعة منافسه السياسي جو بايدن.

نداء تحذيري للدول الأوروبية

وأبرزت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، تحذيرات المستشارة الألمانية ”أنغيلا ميركل“ من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو ”نداء يقظة“ للاتحاد الأوروبي، وأن أوروبا تحتاج إلى البدء في تغيير أسلوبها.

ففي مقابلة قبل أسبوعين من مغادرة بريطانيا للاتحاد، أشارت المستشارة الألمانية إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تعزيز أسلوبه للتنافس على المستوى العالمي.

وقالت ميركل، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصبح ”أكثر جاذبية وابتكارا وإبداعا، ومكانا جيدا للبحث والتعليم.. حتى تكون المنافسة مثمرة“.

ودافعت عن مبادئ المشروع الأوروبي، وأصدرت تحذيرا مُخيفا بأن المملكة المتحدة قد تعاني من تضاؤل النفوذ خارج الاتحاد.

وشرحت: ”أرى الاتحاد الأوروبي بمثابة تأمين على حياتنا، فألمانيا أصغر من أن تمارس نفوذا جيوسياسيا من تلقاء نفسها، ولهذا السبب نحتاج إلى الاستفادة من جميع مزايا السوق الموحدة“.