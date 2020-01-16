تمهيدا لمحاكمته.. تلاوة القرار الاتهامي بحق ترامب في مجلس الشيوخ

ولدى وصولهم، دعا ضابط كبير مكلف البروتوكول الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ إلى ”التزام الصمت تحت طائلة دخول السجن“ قبل أن يعطي الكلمة لآدم شيف الذي اختير لترؤس فريق الادعاء.
وتلا شيف القرار الاتهامي الذي تبناه مجلس النواب في 18 كانون الأول/ديسمبر وتضمن تهمتين وجهتا إلى ترامب: استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس.
واعتبر شيف خصوصًا أن ترامب ”تصرف في شكل ينافي الثقة التي منحت لرئيس ويسيء إلى سلوك الحكومة“.
وأورد القرار الاتهامي أن ترامب طلب من أوكرانيا التحقيق في شأن جو بايدن، منافسه المحتمل للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، ومارس ضغوطا لهذا الغرض عبر تعليق مساعدة عسكرية حيوية لاوكرانيا.
وبعدما تكشف هذا الامر، أعاق ترامب تحقيقًا في الكونغرس عبر منع مستشاريه من الإدلاء بشهاداتهم او تقديم معلومات، بحسب شيف.
ويؤكد الرئيس منذ البداية انه لم يرتكب أي خطأ ويشن حملة على الديمقراطيين.
ويشغل الجمهوريون غالبية في مجلس الشيوخ مع 53 مقعدًا من أصل 100 ويرجح أن تتم تبرئة ترامب.
وصباح الخميس، هاجم زعيمهم ميتش ماكونيل ما اعتبره ”أداء منحازًا من البداية إلى النهاية“.
وتدارك ماكونيل المقرب جدًا من ترامب: ”لكن الأمر سيكون مختلفًا اعتبارًا من الآن. انتهى عمل مجلس النواب وجاء الآن دور مجلس الشيوخ“.
وعلى ماكونيل وزملائه ان يتعهدوا علنا بعد ظهر الخميس ”احقاق العدالة في شكل محايد“. وسيؤدي اعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين في شكل مشترك امام رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة جون روبرتس الذي سيتراس المحاكمة وفق ما ينص الدستور.
ثم يوقعون على التوالي، ضمن مجموعات من اربعة افراد، ”كتاب القسم“، قبل ان ترجأ المناقشات حتى بدء المحاكمة فعليا الثلاثاء.
واستبعد مسؤول رفيع في الادارة ان تستغرق المحاكمة اكثر من اسبوعين.
وخلال تلك الفترة، على اعضاء مجلس الشيوخ حضور كل الجلسات من دون مغادرة القاعة مع التزام صمت تام. واذا كان لديهم اسئلة يطرحونها عليهم توجيهها مكتوبة الى روبرتس الذي يتلوها علنا.
وشيف الذي اختير كبير المدعين هو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب واشرف على التحقيق من اجل عزل الرئيس.
ويضم فريقه ستة مشرعين ديمقراطيين هم ثلاث نساء ونائبان اسودان وواحد من اصول اسبانية، ما يعكس تنوع الحزب الديموقراطي. واوضحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي انها اختارتهم ”لخبرتهم القانونية“ كمدعين سابقين او محامين.
ويتطلب عزل ترامب غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ، ما يعني انضمام عشرين سناتورا جمهوريا الى زملائهم الديمقراطيين، الامر الذي يبدو مستحيلا.
لكن الديمقراطيين يأملون ان تساهم المحاكمة في ظهور عناصر جديدة محرجة لترامب ويطالبون باستجواب اربعة مستشارين له.
وكشفوا الثلاثاء وثائق قالوا انها غير مسبوقة تتضمن خلاصة مكالمات هاتفية اجراها ليف بارناس، الامريكي من اصل اوكراني واحد شركاء المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني.
وعلقت بيلوسي ”هذا الامر يزيد الحاجة الى الحصول على وثائق جديدة وشهود للمحاكمة“.