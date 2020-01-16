تمهيدا لمحاكمته.. تلاوة القرار الاتهامي بحق ترامب في مجلس الشيوخ

تلا النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الخميس، القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ تمهيدًا لمحاكمته سعيًا إلى عزله.وحضر سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب تم تعيينهم مدعين، ظهرًا أمام أعضاء مجلس الشيوخ المكلفين محاكمة ترامب.

ولدى وصولهم، دعا ضابط كبير مكلف البروتوكول الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ إلى ”التزام الصمت تحت طائلة دخول السجن“ قبل أن يعطي الكلمة لآدم شيف الذي اختير لترؤس فريق الادعاء.

وتلا شيف القرار الاتهامي الذي تبناه مجلس النواب في 18 كانون الأول/ديسمبر وتضمن تهمتين وجهتا إلى ترامب: استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس.

واعتبر شيف خصوصًا أن ترامب ”تصرف في شكل ينافي الثقة التي منحت لرئيس ويسيء إلى سلوك الحكومة“.

وأورد القرار الاتهامي أن ترامب طلب من أوكرانيا التحقيق في شأن جو بايدن، منافسه المحتمل للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، ومارس ضغوطا لهذا الغرض عبر تعليق مساعدة عسكرية حيوية لاوكرانيا.

وبعدما تكشف هذا الامر، أعاق ترامب تحقيقًا في الكونغرس عبر منع مستشاريه من الإدلاء بشهاداتهم او تقديم معلومات، بحسب شيف.

ويؤكد الرئيس منذ البداية انه لم يرتكب أي خطأ ويشن حملة على الديمقراطيين.

ويشغل الجمهوريون غالبية في مجلس الشيوخ مع 53 مقعدًا من أصل 100 ويرجح أن تتم تبرئة ترامب.