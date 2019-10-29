220 مليون دولار.. محظوظ يفوز بأكبر جائزة يانصيب في تاريخ المملكة المتحدة‎

فاز رجل محظوظ بأكبر جائزة يانصيب بريطانية كبرى في التاريخ وحصل على ما يعادل 220 مليون دولار.

تقدم حامل تذكرة فردية للحصول على الجائزة الضخمة بعد يومين من سحب 8 أكتوبر لمسابقة ”يورو ميليونز“، وتقول شركة ”كاميلوت“، المنظمة لليانصيب الوطني في بريطانيا، إن الفائز اختار عدم الكشف عن هويته.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، حصل الفائز المحظوظ اليوم الإثنين على 170 مليونا و221 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 220 مليون دولار، بعد تحقق الشركة من صحة تذكرته التي تحتوي على الأرقام الرئيسية الخمس، والتي كانت 07 و10 و15 و44 و49، فضلا عن رقمي النجمتين المحظوظتين 03 و12.

وقال ”أندي كارتر“، مستشار الفائزين الأول في اليانصيب البريطاني الوطني: ”يعد هذا أكبر فوز على الإطلاق في اليانصيب البريطاني الوطني، وسيدعم الفريق الآن حامل التذكرة ويساعده على خوض حياة جديدة بعد الفوز الذي سيغير حياته بالتأكيد“.

ويجعل هذا الفوز الاستثنائي رابح هذا الأسبوع صاحب أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب البريطاني، ليتفوق على الزوجين ”كولن“ و“كريس وير“ من مدينة لارجز في نورث إيرشاير في اسكتلندا، واللذان فازا بمبلغ 207 ملايين دولار في يوليو عام 2011.