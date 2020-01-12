الوزير الإسرائيلي موشيه كحلون يعتزل السياسة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، اليوم الأحد، أنه قرر اعتزال الحياة السياسية والاستقالة من منصبه الذي شغله على مدى 5 سنوات.

وتأتي تلك الخطوة بعد 5 سنوات من استقالته الأولى وعودته إلى الساحة السياسية في إسرائيل كرئيس لحزب “ كولانو “ الذي أقامه كحزب اجتماعي.

وقال وزير المالية موشيه كحلون لإدارة حزب ”الليكود“ إنه غير معني بالانضمام للقائمة في الانتخابات المقبلة، علما أنه كان من المفروض أن يبقى خامسا في قائمة الليكود للانتخابات المقبلة في إسرائيل.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنه من المتوقع أن يستمر كحلون في منصبه حتى يتم تشكيل حكومة جديدة ما لم يقرر نتنياهو إقالته وتعيين وزير آخر، موضحة أنه رغم كل محاولات رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إقناعه بالعدول عن قراره إلا أنه تعلل بشعوره بالإرهاق وأنه يريد قضاء بعض الوقت مع الأحفاد.

يذكر أن كحلون في عام 2012 اعتزل الحياة السياسية، واستقال من الليكود، قبل أن يعود في 2015 من بوابة حزب كلنا الذي أسسه وحقق فيه نجاحا بالوصول لعشرة مقاعد في الانتخابات العامة، إلا أنه في انتخابات نيسان/ أبريل 2019 حصد فقط 4 مقاعد، ما جعله ينضم لحزب الليكود مجددا.