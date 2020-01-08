نتنياهو يحذر إيران من ”ضربة مدوية“

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن أي عمل عدائي ستوجهه إيران إلى إسرائيل سيواجه بضربة مدوية، وذلك بعد ساعات من رد انتقامي إيراني بقصف قواعد أمريكية في العراق ثأرا من اغتيال واشنطن قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وقال نتنياهو في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة: ”إن إسرائيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة. وكل من يحاول مهاجمتنا، سيعاني أكثر من ضربة مدوية“.

وأضاف: ”إن الإسلام الراديكالي في إيران يسعى لخنقنا والقضاء علينا لأنهم يفهمون أن القوة الأكبر في الغرب موجودة في دولة إسرائيل“.

وتابع: “ نقف بحزم وثبات، وكل من يحاول مهاجمتنا سيتلقى ضربة ساحقة ومؤلمة للغاية“، مجددا إشادته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقتله القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة واصفا ذلك بأنه تحرك جريء.

يذكر أن إيران وجهت ضربات صاروخية، اليوم الأربعاء، استهدفت قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية.