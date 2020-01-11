سفير إيران بلندن يعتذر عن كذبه بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

اعتذر السفير الإيراني في العاصمة البريطانية لندن، حميد بعيدي نجاد، عن ما صرح به أمس لوسائل إعلام بريطانية، عن استبعاد فرضية إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران بصاروخ، وذلك بعدما أقرت إيران بسقوط الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ.

وكتب بعيدي نجاد عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”لقد نقلت في بياني الذي ألقيته أمس لوسائل الإعلام البريطانية، النتائج الرسمية للسلطات المسؤولة في بلدي، بأن الصاروخ لا يمكن إطلاقه وضربه الطائرة الأوكرانية في ذات الوقت. وإنني أعتذر وأعرب عن ندمي لنقل هذه النتائج الخاطئة“.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية قد تحطمت عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، في وقت مبكر الأربعاء الماضي، وانفجرت؛ مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصا.

وكشفت هيئة أركان الجيش الإيراني، في بيان اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية أُصيبت بصاروخ لقوات الدفاع التابعة للحرس الثوري عن طريق الخطأ؛ ظنا أن الطائرة كانت بمثابة هدف معاد في الأجواء الإيرانية.

وهاجم عدد من نواب البرلمان الإيراني مسؤولي بلادهم، لا سيما العاملين في هيئة الطيران المدني؛ وذلك بعدما أصروا على عدم كشف الأسباب الحقيقية لسقوط الطائرة للرأي العام الإيراني والعالمي، ما اعتبره النواب ضربا لمصالح بلادهم القومية.

وقدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، تعازيه لمواطنيه في سقوط الطائرة الأوكرانية، حيث كان أغلب ضحايا الطائرة منهم، فيما أكد مواصلة التحقيقات لمحاسبة المقصرين في هذه الحادثة، التي وصفها بالخطأ الذي لا يغتفر.