الكويتي بدر العنزي يواجه اتهاماً رسمياً بقتل الطالب العُماني العريمي في لندن‎

بدأت تفاصيل جديدة بالتكشف في جريمة مقتل الطالب الجامعي العماني، محمد عبد الله العريمي، الذي لقي حتفه في لندن الشهر الماضي باعتداء من قبل شخص هاجمه للسطو على ساعته الثمينة، وبينها أن المتهم بالقتل كويتي الجنسية.

فبعد أن خضع المتهم بالجريمة لأول جلسة محاكمة في العاصمة البريطانية، نشرت الصحافة البريطانية تفاصيل عن جنسيته وسنه ومكان إقامته، وبيها أنه كويتي الجنسية، ويبلغ من العمر 23 عاماً، ويبدأ اسمه الثلاثي بالحروف ”ب ر ع“.

وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية، اليوم السبت، إن المتهم بجريمة القتل، لم يتكلم في جلسة الاستجواب الأولى له يوم أمس الجمعة ”إلا ليقول للقضاة اسمه وعنوانه – في شارع بيكونسفيلد الكائن في حي برنت بشمال غرب لندن- كما قال إنه كويتي الجنسية“.

ولم تذكر الصحيفة اسم المتهم الكامل واكتفت بالحروف الأولى لاسمه، فيما قال مدونون كويتيون إن ترجمة صحيفة ”التلغراف“ البريطانية لاسم مواطنهم المتهم في الجريمة غير دقيقة، وانه يدعى ”بدر رحيم العنزي“.

ولقي العريمي ابن الـ 20 عاماً مصرعه يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي على مقربة من متجر هارودز الشهير في لندن، بعد أن تعرض للطعن بأداة حادة من قبل مهاجم واحد أو أكثر بهدف السطو على ساعة ”رولكس“ ثمينة للطالب الجامعي العماني تردد أن سعرها يقدر بـ 120 ألف جنيه استرليني (نحو 47.7 دينار كويتي).

ويواجه العنزي بجانب تهمة القتل، تهمتي محاولة السطو وحيازة أداة حادة، ومن المقرر أن يمثل للاستجواب مجدداً يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يناير/كانون الثاني الجاري، دون أن يتضح إن كان هو المتهم الوحيد في الجريمة.

وكان العماني يقيم في لندن لدراسة تخصص أكاديمي في السياسة والاقتصاد بجامعة كينغز كوليدج، ولقي حتفه في طريق عودته للمنزل بعد عشاء مع أصدقائه.

وقالت تقارير صحفية بريطانية إبان وقوع الجريمة، إن العريمي حاول الدفاع عن نفسه في وجه عصابة هاجمته، إلا أنهم تغلبوا عليه، ما أدى في النهاية إلى مقتله، بحسب ما نُقل عن أحد أصدقائه.

كما تردد أن صديق بحريني الجنسية كان برفقة العريمي لحظة وقوع الاعتداء، وأنه أصيب بطعنة ودخل إلى المستشفى بعدما حاول مساعدة صديقه العماني.