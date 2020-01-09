متحف الشمع في لندن يفصل هاري وميغن عن باقي الأسرة الملكية البريطانية

سارع متحف الشمع الشهير ”مدام توسو“ في لندن، اليوم الخميس، إلى فصل تمثالي الأمير هاري وزوجته ميغن عن تماثيل باقي أفراد العائلة الملكية البريطانية، غداة إعلانهما التخلي عن مهامهما فيها.

وقد أحدث هذا الخبر الصاعق الصادر يوم أمس الأربعاء صدمة في قصر باكينغهام، وفق الصحافة البريطانية.

وبعد ساعات قليلة من الإعلان، قرّرت إدارة المتحف، الذي يعرض أكثر من 250 تمثالا من الشمع لشخصيات مهمّة حول العالم، التعامل مع هذه التغيرات الكبيرة في العائلة الملكية.

وأعلن المدير العام للمتحف ستيف دافيس، في بيان، أنه ”بدءا من اليوم الخميس لن يظهر تمثالا كل من هاري وميغن على المنصة، التي تجمع الملكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة الملكية“.

إلى ذلك، سيبقى تمثالا هاري وميغن اللذين يعدّان من الشخصيات الأكثر شهرة في العالم، ”من العناصر المهمة“ في متحف ”مدام توسو“، الذي سيترقب باهتمام ما يحمله ”الفصل“ المقبل، وفق دافيس.

يشار إلى أن القرار الذي أعلنه الزوجان فاجأ العائلة الملكية والمملكة المتحدة، ويسعى هاري وميغن إلى الحصول على استقلاليتهما المالية، والانتقال لفترة من السنة إلى أمريكا الشمالية، بعدما أدركا صعوبة العيش تحت ضغط الملاحقات الإعلامية.