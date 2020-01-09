وسائل إعلام روسية: السراج دفع مليار دولار لأردوغان لقاء غزو ليبيا

قال المتخصص في الشأن الروسي، الباحث التركي كريم هاس، إن وسائل إعلام روسية، تتناقل خبر حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته على مليار دولار من حكومة فايز السراج، بحسب موقع تركيا الآن.

وتحدث هاس في راديو «أحوال بود»، عن خطوات أنقرة في ليبيا بالتفصيل، وأكد أن الإعلام الروسي فتح ملف أردوغان وعائلته في ليبيا،

وبين هاس أن الإعلام الروسي مؤخرًا بدأ يتحدث عن حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته على مليار دولار من البترول في ليبيا، بالإضافة إلى بيع شركة صهره، سلجوق بيراقطار، طائرات بدون طيار لليبيا.

وتناول هاس تصريحات أردوغان حول إرسال جنود أتراك تدريجيا لليبيا، وإعلانه أن القوات المحاربة التي أرسلها هي ”فرق مختلفة“ ليست من الجيش التركي، وأكد هاس أن تصريح أردوغان حول ”القوى المختلفة“ سيندم عليه فيما بعد.