القائم بأعمال سفارة ليبيا في غينيا يعلن انشقاقه عن حكومة الوفاق (فيديو)

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أعلن القائم بالأعمال في سفارة ليبيا في غينيا، انشقاقه عن حكومة الوفاق، وأن سفارته باتت تتبع البرلمان الليبي والحكومة التابعة له. وقال القائم بالأعمال الليبي في العاصمة كوناكري، صبري بركة، إن حكومة الوفاق التي وصفها بـ“حكومة الصخيرات، استدعت الاستعمار التركي اعتقادًا منها بأنه سينقذها من غضب الشعب الليبي الرافض للتبعية والرافض للاستعمار“. وأضاف بركة في…