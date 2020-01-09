رئيسا أوكرانيا وإيران يناقشان التحقيق في حادث تحطم الطائرة

ذكر مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الخميس، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني التحقيق في تحطم طائرة أوكرانية في إيران.

وقال المكتب في بيان: إن ”حسن روحاني شدد على أن إيران ستطلع مجموعة الخبراء الأوكرانيين فورا على كل البيانات الضرورية“.

ووفقا لقانون الملاحة الجوية الدولي، فإن إيران هي المسؤولة عن إدارة التحقيق في ملابسات تحطم طائرة الخطوط الأوكرانية بوينغ 737-800، الذي قتل فيه جميع ركابها وعددهم 176 شخصا، بعد قليل من إقلاعها من مطار الإمام الخميني يوم الأربعاء.