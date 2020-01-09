السعودية تدين انتهاكات إيران للسيادة العراقية وتدعو لضبط النفس

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استنكرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، قيام إيران، باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن بيان الاستنكار جاء ”في إطار متابعة لمجريات الأحداث في جمهورية العراق الشقيق والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت بقيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين…